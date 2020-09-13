Смоленск, , 10:54 — REGNUM 24,39% избирателей приняли участие в голосовании на выборах губернатора Смоленской области на 10:00 13 сентября, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Наиболее активно голосуют избиратели в Темкинском районе, где явка уже превысила 35%, более 30% проголосовали также в Сычевском, Руднянском, Новодугинском районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Смоленской области выбирают губернатора региона, жителям предстоит проголосовать за одного из четырёх кандидатов. Также проходят выборы в Смоленский горсовет шестого созыва, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований региона.

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