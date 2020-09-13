Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM На выборах губернатора Ленинградской области к 10:00 мск в воскресенье, 13 сентября, свои голоса отдали около 30% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

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По данным на 10 часов утра, активность избирателей составила 30,25% — цифра дана с учетом досрочного голосования, которое по новым правилам проводили 11 и 12 сентября. За два дня «досрочки» проголосовали 28,29% граждан, имеющих право голоса. Непосредственно в единый день голосования 13 сентября к 10 часам утра явились около 1,96% избирателей.

Напомним, 13 сентября в Ленобласти проходят не только губернаторские выборы, но также и дополнительные выборы депутата Заксобрания по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, очередные, дополнительные, повторные выборы муниципальных депутатов в Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Сланцевском, Тосненском районах и в Сосновом Бору.

В регионе открыты 995 избирательных участках, которые будут работать до 20:00. Голосование проводится с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Узнать, где находится его избирательный участок, каждый житель может с помощью ресурса «ТИК и УИК на карте России», а также через цифровой сервис ЦИК России «Информирование об избирательных комиссиях».