Москва, , 10:47 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова заявила, что ЦИК не получала жалобы по поводу придомового голосования. Об этом Памфилова заявила сегодня, 13 сентября, в информационном центре ЦИК.

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Напомним, что 11 и 12 сентября, когда проходило предварительное голосование на выборах разных уровней в 83 субъектах Федерации. В сети стали распространяться фейки о том, что избирательные участки якобы организованы чуть ли не в багажниках автомобилей — лишь бы привлечь граждан к голосованию.

В ЦИК заявили, что такие фейки — это верх цинизма, потому что в России уже много лет существует надомное голосование — не все граждане могут прийти на избирательные участки, а в каких-то отдаленных населенных пунктах участков просто нет.

По словам Памфиловой, в связи с надомным голосованием в ЦИК жалоб не поступало.

«Да, не каждый хочет запускать в дом. Кому-то удобнее на воздухе присесть на лавочку и так далее. Это их право — сделать так, как они считают нужным. У нас жалоб нет по этому поводу. Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена», — сказала председатель ЦИК.