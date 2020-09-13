Севастополь, , 10:46 — REGNUM 33,9% избирателей Севастополя приняли участие в выборах губернатора за 11−12 сентября. Об этом на пресс-конференции 13 сентября сообщил председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

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Из 327 014 человек, внесенных в списки избирателей, проголосовали 110 750 человек. Единый день голосования, по словам Даниленко, начался стандартно. Жалобы и сообщения в избирком поступают, однако, по словам главы горизбиркома, существенных нарушений не выявлено.

Как напоминает ИА REGNUM, 11−13 сентября в Севастополе проходят досрочные выборы губернатора. Также в Севастополе проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания по одномандатному избирательному округу №2 (на пост претендуют семь кандидатов) и досрочные и дополнительные выборы депутатов Совета Гагаринского муниципального округа, Ленинского муниципального округа, Нахимовского муниципального округа.