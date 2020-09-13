Пенза, , 11:16 — REGNUM По итогам первых двух дней голосования в Пензенской области явка избирателей по выборам губернатора составила 41,18%. Об этом сообщил глава облизбиркома Александр Синюков.

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«На территории Пензенской области нарастающим итогом досрочно проголосовали по выборам губернатора 433 600 человек — это 41,18%», — рассказал Синюков.

Кроме этого, в регионе проходят дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу, где «по итогам двух дней голосования явка составила 34,38%, всего проголосовало 184 072 человека», добавил спикер.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за время двухдневной работы избирательных участков зафиксировали нарушение закона в «День тишины», 12 сентября.

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