Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM На выборах губернатора Ростовской области досрочно проголосовали более 800 тыс. избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

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«По итогам 12 сентября в выборах губернатора Ростовской области приняли участие 26,03% избирателей — более 800 тыс. жителей региона», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в единый день голосования, 13 сентября, в Ростовской области с 8:00 мск работают 2 тыс. 610 избирательных участков. Принять участие в выборах можно до 20:00 мск.

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