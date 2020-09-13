Пермь, , 10:41 — REGNUM В Пермском крае проводится проверка по факту информации, появившейся в соцсети о сомнительной лотерее на выборах губернатора. Пользователь от имени Пермского порохового завода заявил о розыгрыше призов за селфи с избирательного участка. Работник завода должен сфотографироваться с незаполненным бюллетенем и быть при этом без маски, чтобы организатор конкурса мог идентифицировать личность участника, сообщает business-class.su.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, члены избирательной комиссии мониторят соцсети и проверяют всю подозрительную информацию, которая относится к выборам в регионе. Так, сведения о лотерее проверит прокуратура, куда направлен запрос. Ряд запросов направлен в полицию. Например, по поводу принуждения к голосованию студентов колледжей: химико-технологического, предпринимательства и педагогического. Информация об этом также появилась в соцсетях.

Вместе с тем в крайизбиркоме подчеркнули, что к ним не поступило ни одной обоснованной жалобы.

Напомним, в Пермском крае функционирует 1798 избирательных участков. Крупные участки в Перми взяты под видеонаблюдение с трансляцией в режиме онлайн. За соблюдением избирательного законодательства следят более 8 тысяч наблюдателей, в том числе 5 тысяч — представители краевой Общественной палаты.

В регионе 13 сентября завершается 25 избирательных кампаний: выборы депутатов муниципальных образований, довыборы депутатов по трем округам Заксобрания и губернаторские выборы. Добавим, на пост главы региона претендуют четверо кандидатов: самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Евгений Козлов — выдвиженец от «Патриотов России», Олег Постников — от ЛДПР, Ксения Айтакова — от КПРФ.