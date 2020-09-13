Красногорск, , 10:36 — REGNUM В Московской области более 160 тыс. человек проголосовали досрочно на основных выборах, сообщили 13 сентября в телеграм-канале Мособлизбиркома.

Голосование на придомовом избирательном участке. Московская область Izbirkommo.ru

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Досрочное голосование в регионе проходило 11 и 12 сентября в участковых избиркомах семи территорий, где выбирали составы Совета депутатов.

«По предварительным данным, явка за этот период составила 17,12% или 161 353 человека», — рассказали в избирательной комиссии Подмосковья.

Также со 2 по 10 сентября на 11 территориях прошло досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов. Возможностью для волеизъявления воспользовались, по предварительным данным, 964 человека — 0,89% избирателей.