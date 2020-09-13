Казань, , 10:32 — REGNUM В Татарии во время проходящих выборов за два дня голосования, 11 и 12 сентября, нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

На избирательном участке. Татария Tatarstan.ru

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На сегодняшний день, 13 сентября, по итогам анализа всех поступивших сообщений, нарушений избирательного законодательства нет. По каждому случаю оперативно реагируем и разбираемся отдельно, источников информации у нас хватает, заявил глава ЦИК РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии проходит Единый день голосования по выборам главы республики, депутатов местных органов власти, а также депутатов в Госдуму РФ и Госсовет РТ по двум избирательным округам. За два дня досрочного голосования, 11 и 12 сентября, в Татарии проголосовали почти 50% избирателей. Явка на 18 часов 12 сентября составила 49,7%.

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