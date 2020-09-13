Томск, , 10:11 — REGNUM По состоянию на 12:00 по местному времени явка на выборах депутатов думы города Томска VII созыва составила 9,62%.

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В единый день голосования 13 сентября томичам предстоит избрать 37 депутатов гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на 10:00 составляла 7,65%.

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