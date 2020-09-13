Казань, 13 сентября 2020, 11:17 — REGNUM На избирательных участках в Татарии во время трехдневного голосования в роли наблюдателей работают блогеры. Ими снято большое количество видеоматериала. В связи с этим необходимо создать специальный штаб для анализа собранной информации. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
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По словам главы избиркома, «блогеры завалили нас материалами, которые мы отсматриваем, анализируем»:
«Нужен специальный штаб, чтобы это все проанализировали. Работа блогеров на выборах — это шаг к еще большей открытости и легитимности всех процедур».
Задача блогеров освещать процесс голосования на своих страницах в соцсетях. Для этого они прошли обучение, где и ознакомились с правилами проведения выборов, добавил Кондратьев.
ИА REGNUM напоминает, впервые на выборах главы РТ в качестве наблюдателей выступают блогеры.
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