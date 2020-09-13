Владикавказ, , 09:59 — REGNUM В Северной Осетии стартовал завершающий день выборов, назначенных в единый день голосования 13 сентября. В трех районах республики — Пригородном, Алагирском и Ирафском проходят выборы глав сельских поселений, сообщили в центризбиркоме республики.

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Жителям станицы Архонской, Мизурского, Майрамадагского и Среднеурухского сельских поселений предстоит выбрать руководителей на пятилетний срок. Всего на четыре места глав претендуют 16 кандидатов. Помимо этого, в Стур-Дигорском сельском поселении проведут довыборы депутатов в орган местного самоуправления.

«Обращаясь к жителям всех четырех сельских поселений хочу сказать одно — идите и голосуйте. Глава республики Вячеслав Битаров поддержит выбор народа. Поверьте, сегодня только от вас зависит, кто станет руководителем вашего сельского поселения. Я намерена сегодня посетить все поселения, чтобы лично убедиться в порядке на наших избирательных участках», — сообщила на странице избиркома в Instagram председатель ЦИК Жанна Моргоева.

Для организации прозрачности избирательного процесса на всех участках для голосования в течение всего дня будут работать видеорегистраторы. Кроме того, семь избирательных участков оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.