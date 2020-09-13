Москва, 13 сентября 2020, 09:58 — REGNUM 13 сентября в Москве проходят дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. Для голосования работают 30 избирательных участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Отметим, что в каждом округе выбирают двух депутатов.
Напомним, что для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьино или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе.