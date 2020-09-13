Курган, , 09:58 — REGNUM В Курганской области к 10:00 по местному времени (08:00 мск) в выборах депутатов региональной думы приняли участие 18,67% от общего числа избирателей. Об этом на брифинге 13 сентября сообщил председатель избиркома Зауралья Валерий Самокрутов.

Валерий Самокрутов Kurgan.izbirkom.ru

В голосовании лидирует Альменевский район, где гражданский долг к указанному времени исполнили около 30% от общего числа избирателей. Валерий Самокрутов отметил пассивность избирателей Кургана, Шадринска и Кетовского района.

Напомним, 13 сентября — последний из трёх дней голосования за кандидатов в региональный парламент. Избирательные участки завершат работу в Зауралье в 20:00 по местному времени.