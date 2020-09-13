Йошкар-Ола, , 09:57 — REGNUM В Марий Эл в единый день голосования 13 сентября проходят повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По их итогам подлежат замещению семь мандатов в шести муниципальных образованиях. В том числе должны быть замещены два депутатских мандата в горсобрание Йошкар-Олы и один мандат в горсобрание Волжска.

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Для проведения повторных выборов работают 19 участковых избирательных комиссий. Время работы избирательных участков — с 8 до 20 часов.