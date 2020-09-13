Новосибирск, , 09:47 — REGNUM Явка избирателей на выборах депутатов горсовета Новосибирска к 12:00 (время местное) составила 10,54%. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Новосибирской области.

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Отметим, что к 10:00 (время местное) на избирательных участках города побывали 8,33% избирателей.

Напомним, что в 8:00 сегодня, 13 сентября, в Новосибирской области открылись 2008 участковых избирательных участков. Новосибирцы выбирают сегодня депутатов горсовета областной столицы и Законодательного собрания региона.

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