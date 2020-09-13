Новотроицк, Оренбургская область, , 09:46 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области утром 13 сентября на избирательные участки пришлось вызывать сотрудников полиции. Поступила жалоба на то, что пожилых граждан на избирательные участки пытаются привлечь с помощью сомнительной лотереи, сообщает портал Новотроицк.РФ.

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Наблюдатели пожаловались, что на всех избирательных участках присутствуют посторонние люди с заметной табличкой. По предварительной информации, они ожидали ветеранов. Пожилым людям за участие в выборах предлагали поучаствовать в беспроигрышной лотерее.

Граждане заявили, что мероприятие согласовано и предоставили документы, в которых отсутствовали подписи главы города Дмитрия Буфетова и председателя территориальной избирательной комиссии Игоря Антипова. Для того, чтобы удалить с участков посторонних граждан, пришлось прибегнуть в помощи правоохранителей.

Напомним, в Оренбургской области в единый день голосования, 13 сентября, завершается 461 избирательная кампания. В Новотроицке проходят выборы депутатов горсовета шестого созыва. На 25 мандатов претендует 71 кандидат.