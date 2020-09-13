Биробиджан, , 14:58 — REGNUM В Еврейской автономной области избирательные комиссии подсчитывают число голосов избирателей на досрочных выборах губернатора. По предварительным итогам победу на выборах губернатора одерживает врио главы региона, кандидат от «Единой России» Ростислав Гольдштейн, за него проголосовали 88% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме.

Кандидат от «Справедливой России» Владимир Дудин набирает по предварительным итогам 2,48% голосов избирателей, кандидат от «Коммунистическая партия социальной справедливости» Александр Крупский — 3,79%, кандидат от «Патриотов России» Роман Куземский — 1%, кандидат от партии «Родина» Борис Тихонов — 1,6%.

Подсчёт голосов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября на выборах губернатора ЕАО отмечена рекордная явка. Если в 2015 году на выборах губернатора на 18:00 по местному времени участие в голосовании приняли 28,92% избирателей, то в 2020 году — 75%.