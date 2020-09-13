Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM В Свердловской области на избирательных участках можно сделать прививки от гриппа. Об этом сообщает облизбирком.

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Такая возможность есть у избирателей в 11 территориях, в которых проходят выборы. Минздрав региона поддержал инициативу комиссии, и к концу недели вакцина была доставлена на места. Избиратели с удовольствием пользуются такой бесплатной возможностью, отмечает глава комиссии Владимир Русинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в десяти территориях 13 сентября выбирают местных депутатов, А в одном округе идут довыборы в Заксобрание региона.