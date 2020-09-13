Грозный, , 09:30 — REGNUM В Чечне стартовал завершающий день голосования на выборах в представительные органы муниципальных образований, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года. В республике в 08:00 открылись все избирательные участки в муниципалитетах, где проходят выборы. Всего их 21, сообщили 13 сентября в центризбиркоме субъекта.

Голосование. Чечня Chechen.izbirkom.ru

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Своих депутатов в органы местного самоуправления избирают жители в трех районах: Гудермесском, Наурском и Урус-Мартановском. В Гудермесе проходят выборы депутатов в Совет депутатов Гудермесского городского поселения. В Ново-Бенойскм сельском поселении избирают депутатов сельсовета второго созыва.

В Наурском районе проводятся довыборы в Совет депутатов Новосолкушинского сельского поселения третьего созыва, в Урус-Мартановском районе — выборы депутатов Совета депутатов Гой-Чуйского сельского поселения четвертого созыва,

По итогам предыдущих двух дней голосования свое волеизъявление выразили уже 26,38% избирателей.