Чебоксары, , 09:28 — REGNUM В Чувашии лидером по активности избирателей по итогам двух дней досрочного голосования стал Яльчикский район, где проголосовало 69% избирателей. В Чебоксарах и Новочебоксарске свой выбор сделали около 27% избирателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 сентября, заявил глава ЦИК республики Александр Цветков.

Выборы в Яльчикском районе Cap.ru

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11 и 12 сентября на участки в Чувашии пришли 35,49% избирателей. По словам руководителя избиркома, лидером стал Яльчикский район, где за два дня явка составила 69%. Далее идёт Красноармейский район, где гражданский долг в ходе досрочного голосования исполнили 62% избирателей.

«Ряд районов тоже показывают результаты более 50%. Традиционно чуть похуже явка — это неплохо — в городах республики, особенно в малых городах. Это оправдано в какой-то степени. В частности, город Канаш демонстрирует явку в 23%, в Шумерле примерно такая же явка. Практически 50% избирателей сосредоточено у нас в городах Чебоксары и Новочебоксарск, поэтому их показатели сильнее всего влияют на явку. Эти два города идут почти синхронно: явка там составила почти 27%», — заявил Александр Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 и 12 сентября в Чувашии прошло досрочное голосование, 13 сентября — основной день голосования. Жители республики выбирают главу Чувашии. Также по итогам выборов будет замещено 3,4 тыс. мандатов, в том числе будут сформированы новые городские собрания депутатов Чебоксар и Новочебоксарска.

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