Биробиджан, 13 сентября 2020, 13:02 — REGNUM В Еврейской автономной области 13 сентября в единый день голосования в 20:00 по местному времени (13:00 мск) завершилось голосование на досрочных выборах губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.
Все 183 избирательных участка закрылись. Участковые комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей.
В этом году на досрочных выборах губернатора отмечается рекордная явка избирателей в сравнении с выборами 2015 года.
|Явка
|2015 год
|2020 год
|10:00
|5,08%
|59,49%
|12:00
|13,7%
|62,79%
|15:00
|23,09%
|66,87%
|20:00
|28,92%
|78,96%
Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в двух регионах Дальнего Востока состоялись досрочные выборы губернаторов — на Камчатке и в Еврейской АО.