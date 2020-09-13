Биробиджан, , 13:02 — REGNUM В Еврейской автономной области 13 сентября в единый день голосования в 20:00 по местному времени (13:00 мск) завершилось голосование на досрочных выборах губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

Все 183 избирательных участка закрылись. Участковые комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей.

В этом году на досрочных выборах губернатора отмечается рекордная явка избирателей в сравнении с выборами 2015 года.

Явка 2015 год 2020 год 10:00 5,08% 59,49% 12:00 13,7% 62,79% 15:00 23,09% 66,87% 20:00 28,92% 78,96%

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в двух регионах Дальнего Востока состоялись досрочные выборы губернаторов — на Камчатке и в Еврейской АО.