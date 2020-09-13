Салехард, , 09:21 — REGNUM На выборах в Заксобрание ЯНАО седьмого созыва проголосовали к 10:00 по местному времени (08:00 мск) 127 137 избирателей или 34,88% от общего числа. Об этом сообщает избирком Ямала.

Выборы. ЯНАО Yamal-nenetsk.izbirkom.ru

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Традиционно активно сельское население региона. В лидерах по голосованию избиратели Красноселькупского района (63,21% от общего числа избирателей), Ямальского района (60,87%). Среди городов лидирует Салехард — 42,12% от общего числа избирателе, и Губкинский — 38,88%. Самым пассивным в голосования за кандидатов в региональный парламент оказался город Муравленко с 24,98% проголосовавших к указанному времени.

Кроме того, в единый день голосования в десяти муниципалитетах Ямала проходят кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления, в двух поселениях выбирают сельских глав.

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