Саратов, , 09:18 — REGNUM В Саратовской области в Единый день голосования 13 сентября проходят дополнительные выборы депутатов Саратовской областной Думы, депутатов Саратовской городской Думы, а также довыборы в представительные органы городских и сельских поселений в Аткарском, Краснокутском, Пугачевском, Балашовском, Краснопартизанском, Марксовском и Романовском муниципальных районах.

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Всего по области подлежит замещению 17 депутатских мандатов, в том числе три мандата депутата Саратовской областной Думы и четыре мандата Саратовской городской Думы.

В регионе в 8 утра открылся 251 избирательный участок, который продолжит работу до 20 часов. По отдельному графику организовано голосование на придомовых территориях, для того чтобы в период распространения инфекции максимально разгрузить участки, расположенные в помещениях, отметила председатель Избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова.