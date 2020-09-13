Петропавловск-Камчатский, 13 сентября 2020, 11:01 — REGNUM На Камчатке завершился единый день голосования. 13 сентября, в 20:00 по местному времени (11:00 мск), все избирательные участки закрылись, начался подсчёт голосов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Все 188 избирательных участков закрыли двери для избирателей в 20:00. Комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей, подведению итогов выборов.
Явка на нынешних выборах была в течение дня несколько выше, чем на предыдущих выборах губернатора в 2015 году.
|Явка
|2015 год
|2020 год
|10:00
|6,44%
|26,99%
|12:00
|12,48%
|29,18%
|15:00
|22,56%
|32,8%
|18:00
|28,09%
|35,5%
Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в двух регионах Дальнего Востока состоялись выборы губернаторов — на Камчатке и в Еврейской АО.