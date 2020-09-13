Петропавловск-Камчатский, , 11:01 — REGNUM На Камчатке завершился единый день голосования. 13 сентября, в 20:00 по местному времени (11:00 мск), все избирательные участки закрылись, начался подсчёт голосов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Все 188 избирательных участков закрыли двери для избирателей в 20:00. Комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей, подведению итогов выборов.

Явка на нынешних выборах была в течение дня несколько выше, чем на предыдущих выборах губернатора в 2015 году.

Явка 2015 год 2020 год 10:00 6,44% 26,99% 12:00 12,48% 29,18% 15:00 22,56% 32,8% 18:00 28,09% 35,5%

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в двух регионах Дальнего Востока состоялись выборы губернаторов — на Камчатке и в Еврейской АО.