Петропавловск-Камчатский, 13 сентября 2020, 11:01 — REGNUM На Камчатке завершился единый день голосования. 13 сентября, в 20:00 по местному времени (11:00 мск), все избирательные участки закрылись, начался подсчёт голосов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Все 188 избирательных участков закрыли двери для избирателей в 20:00. Комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей, подведению итогов выборов.

Явка на нынешних выборах была в течение дня несколько выше, чем на предыдущих выборах губернатора в 2015 году.

Явка2015 год2020 год
10:006,44%26,99%
12:0012,48%29,18%
15:0022,56%32,8%
18:0028,09%35,5%

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в двух регионах Дальнего Востока состоялись выборы губернаторов — на Камчатке и в Еврейской АО.