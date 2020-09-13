Петропавловск-Камчатский, , 13:45 — REGNUM На досрочных выборах губернатора Камчатского края, по предварительным итогам подсчёта голосов избирателей, победу одерживает врио главы региона, самовыдвиженец Владимир Солодов. Он набирает 80% голосов избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Второе и третье места делят между собой кандидаты от ЛДПР Валерий Калашников и от «Справедливой России» Дмитрий Бобровский.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября в двух регионах Дальнего Востока состоялись выборы губернаторов — в Еврейской АО и на Камчатке.

В 2015 году на выборах губернатора Камчатки явка избирателей на 18:00 по местному времени составила 28,09%. Тогда победу на выборах одержал Владимир Илюхин, набравший 75,48% голосов избирателей.