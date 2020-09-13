Новосибирск, , 08:50 — REGNUM На выборах депутатов в Новосибирской области за первые два дня, 11 и 12 сентября, проголосовали 280 тысяч новосибирцев. Это более 13% от всего числа жителей региона, которые могут отдать свой голос, уточнили в региональном избиркоме.

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«Всего у нас участвуют десять тысяч кандидатов, которые претендуют на пять тысяч мандатов, — прокомментировала редакции «Вести Новосибирск» председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо. — Это такой торжественный день, мы завершаем избирательную кампанию».

Напомним, что в 8:00 (время местное) сегодня, 13 сентября, в Новосибирской области открылись 2008 избирательных участков.

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