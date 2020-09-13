Иркутск, , 08:43 — REGNUM В Иркутской области, где сегодня, 13 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, по состоянию на 12:00 местного времени явка составила 20,3%. Как сообщает областной избирком, в общей сложности проголосовали уже 378 104 человека.

По словам председателя Избирательной комиссии Иркутской области Ильи Дмитриева, высокую явку демонстрируют жители Баяндаевского района (37,9%), Свирска (36,2%), Катангского (35,8%) и Аларского (35,5%) районов. Минимальная явка зафиксирована в Усть-Илимске (14,59%), в Братске (14,68%), в Бодайбинском (15%) и Казачинско-Ленском районах (16,5%).

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).

Первый день голосования прошёл при большом количестве фейков о якобы произошедших нарушениях.

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