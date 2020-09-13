Петрозаводск, , 08:41 — REGNUM В единый день голосования 13 сентября 2020 года в 12 муниципальных районах Республики Карелия проходят повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и выборы глав поселений.

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По данным ЦИК Республики Карелия, замещаются 28 депутатских мандатов в органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

Голосование на муниципальных выборах 13 сентября пройдет с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности, заверил председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

В ЦИК Карелии также отмечают, что информация о кандидатах в депутаты и на должности глав Шокшинского и Шелтозерского вепсских сельских поселений (Прионежский район) по инициативе ЦИК переведена специалистами Республиканской термино-орфорграфической комиссии на вепсский язык.

Это сделано с целью повышения качества информирования избирателей Карелии о зарегистрированных кандидатах.