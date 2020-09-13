Никосия, , 08:36 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна «обеспокоена» заходом российских боевых кораблей в кипрские порты, а также деятельностью Москвы по «отмыванию денег» в кипрских офшорах. Соответствующее заявление Помпео сделал на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом по итогам встречи.

Помпео прибыл на Кипр после того, как тут побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ прилетал для того, чтобы подписать протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Однако после визита Лаврова, Кипр заблокировал введение санкций против Белоруссии на уровне Евросоюза.

Президент Кипра Анастасиадись вручил Лаврову высшую награду страны — Большой крест ордена Макариоса III, а также заявил, что власти США «пытаются стравливать находящиеся здесь страны друг с другом».

Помпео приехал для подписания меморандума о создании Центра безопасности на земле, в открытом море и портах. Он будет профинансирован США и построен на Кипре.

Помпео заявил, что США крайне не нравится, что российские военные корабли заходят в кипрские порты, а кипрские офшоры, так или иначе участвуют в отмывании денег из России.

«Я выразил обеспокоенность США в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии, и мы попросили Кипр и его президента учитывать нашу обеспокоенность», — сказал государственный секретарь США.