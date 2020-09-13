Берлин, , 08:23 — REGNUM Издание Politico перебирает варианты, каким образом Германия может отказаться от газопровода «Северный поток — 2». Оказалось, что таких вариантов шесть.

В первом варианте германское федеральное правительство может начать давление на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда, для того, чтобы они отозвали ранее выданные разрешения на строительство. При таком развитии событий оператор газопровода Nord Stream 2 AG подаст в суд на власти Германии и сумма ущерба может достигнуть почти 10 млрд евро.

Во втором сценарии германским властям предлагается «посмотреть» как может пойти судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, которые выступают против реализации данного проекта. Такие организации, как Deutsche Umwelthilfe, с самого начала заявили, что «Северный поток — 2» не совместим с «климатическими целями страны».

Третий способ предполагает, что Берлин должен начать учитывать возможность национальных ограничений на импорт российского газа, которые предписаны евросоюзным законодательством и которые ранее германская сторона старательно обходила.

Оставшиеся варианты предполагают, что Германии не нужно предпринимать никаких активных действий, а просто позволить выполнить работу по остановке проекта Соединенным Штатам Америки и структурам ЕС, которые с удовольствием введут новые санкции против России и задушат проект.

Также есть вариант существенной задержки запуска «Северного потока — 2» в случае, если он таки будет достроен — нужно просто тянуть с выдачей лицензии.

Напомним, что власти Германии решили использовать инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным в качестве повода для отказа от «Северного потока — 2».