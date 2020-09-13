Ростов-на-Дону, , 08:12 — REGNUM Более 2,6 тыс. избирательных участков открылись в 8:00 мск 13 сентября в единый день голосования в Ростовской области, сообщает ИА REGNUM. Волеизъявление граждан проходит с соблюдением всех санитарных требований.

Крупнейшей избирательной кампанией в регионе являются выборы губернатора, на пост претендуют пять кандидатов. Наряду с выборами главы региона жители Ростовской области примут участие в дополнительных выборах депутатов донского парламента по Каменск-Шахтинскому одномандатному округу №5 и Целинскому одномандатному округу №17.

Кроме того, в восьми городах Ростовской области будут определены новые составы городских дум (Ростов-на-Дону, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск и Шахты). В ряде территорий пройдут дополнительные выборы депутатов местных представительных органов. Всего будут распределены 228 мандатов.

ИА REGNUM напоминает, что впервые голосование проводится в течение трёх дней — жители Ростовской области имели возможность проголосовать 11 и 12 сентября. В первый день голосования явка на Дону составила 13,1%.