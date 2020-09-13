Оренбург, , 08:00 — REGNUM В Оренбурге в период досрочного голосования (2−12 сентября) явка на выборах депутатов в горсовета составила 10,6%. На избирательные участки пришли 44 892 человека, чтобы исполнить гражданский долг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме.

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За два дня до 13 сентября (единого дня голосования) проголосовали около 27 тыс. человек: 11 сентября — 12 633 избирателя (3%), 12 сентября — 14 121 избиратель (3,3%).

Напомним, в Оренбурге завершаются выборы в Оренбургский городской совет. Замещению подлежат 40 мандатов.