Томск, , 07:58 — REGNUM Явка на выборах депутатов думы города Томска VII созыва на 10:00 по местному времени, по данным ГАС «Выборы», составила 7,65%.

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По данным мэрии Томска, выборы в гордуму проходят на 213 избирательных участках. Томичам предстоит выбрать 37 депутатов: 27 — по одномандатным избирательным округам и десять — по единому избирательному округу.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Томской области 13 сентября состоятся 27 избирательных кампаний разного уровня.

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