Ульяновск, , 07:57 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 13 сентября, проходит основной день голосования. В регионе выбирают депутатов городской думы Ульяновска, также идут довыборы в двух муниципалитетах.

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Всего в области будет распределено 46 депутатских мандатов. Из них 40 мест будет замещено на выборах в городскую думу Ульяновска шестого созыва.

Кроме того, проходят дополнительные выборы в городскую думу Димитровграда третьего созыва и в совет депутатов Вешкаймского городского поселения четвёртого созыва. В Димитровграде и Вешкайме будет замещено соответственно четыре и два мандата соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало июля в Ульяновской области насчитывалось 987 193 избирателей, в том числе в Ульяновске избирательным правом обладают 501 049 человек, в Димитровграде — 94 785 избирателей.

Напомним, в 14 регионах Приволжского федерального округа проходит более 2,5 тыс. избирательных кампаний. В том числе столичные парламенты будут сформированы в семи регионах.