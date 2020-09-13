Одесса, Украина, , 08:08 — REGNUM О еще одной предстоящей встрече советников глава государства-участниц «нормандского формата» заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга в Одессе, сообщает 12 сентября Интерфакс-Украина.

По словам украинского лидера советники не все вопросы обсудили и во многих вопросах «не поставили точку… поэтому будет еще одна встреча советников».

Самым главным достижением встречи в Берлине Зеленский назвал продолжение соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Президент Украины подчеркнул, что если Киев движется к выполнению Минских соглашений, к миру в Донбассе, то «первый и главный» вопрос — это соблюдение режима тишины».

«Это означает, что наши парни не будут погибать», — подчеркнул он.

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Напомним, 11 сентября в Берлине состоялась встреча на уровне советников лидеров стран-участниц «нормандского формата». По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, прокомментировавшего итоги встречи, Киев «как никто» заинтересован в продолжении действия перемирия в Донбассе. В свою очередь заместитель руководителя администрации президента Росийской Федерации Дмитрий Козак, комментируя итоги встречи 11 сентября, заявил, что «согласованных решений» по всем вопросам достичь не удалось. Участники встречи по словам Козака обязались до конца текущего месяца выработать согласованные решения.

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