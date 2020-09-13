Эр-Рияд, , 07:43 — REGNUM Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожили четыре беспилотника хуситов недалеко от столицы Йемена, передает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что БПЛА хуситов были сбиты на авиабазе, расположенной к северу от Саны. Также коалиция атаковала ряд других объектов хуситов в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты арабской коалиции обстреляли ряд объектов хуситов в столице Йемена. В частности, были нанесены удары по штабу аппарата нацбезопасности и военно-инженерному лагерю повстанцев.

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