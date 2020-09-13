Кабул, , 07:37 — REGNUM Как минимум пятеро сотрудников полиции погибли в результате нападения на них боевиков на востоке Афганистана. Об этом 13 сентября сообщает телеканал Tolo News.

Нападение на силовиков произошло вечером 12 сентября в провинцииКаписа. Члены радикального террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали сотрудников полиции.

В результате столкновения с боевиками погибли пятеро полицейских, ещё семеро получили ранения. Информация о потерях среди террористов не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 16 полицейских в результате столкновения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Афганистана боевиками убиты 16 силовиков