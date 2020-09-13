Казань, , 07:37 — REGNUM В Татарии стартует Единый день голосования по выборам главы республики, депутатов местных органов власти, а также депутатов в Госдуму РФ и Госсовет РТ по двум избирательным округам. В 8 утра в республике откроются 2807 участков, который продолжат работу до 20:00.

За два дня досрочного голосования, 11 и 12 сентября, в Татарии проголосовали почти 50% избирателей. Явка на 18 часов 12 сентября составила 49,7%, сообщил накануне Единого дня голосования глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По итогам первого дня выборов 11 сентября проголосовали 27,58% избирателей.

По данным Центризбиркома РТ, активным избирательным правом в республике обладают 2,94 млн человек.