Киев, , 08:08 — REGNUM О существовании в украинском обществе групп, готовых свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и силой захватить власть сообщил депутат Верховной Рады Украины Ренат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире ток-шоу «19» на телеканале ZIK.

В связи со сказанным депутат напомнил о недавно состоявшейся пресс-конференции бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова и экс-генерального прокурора Украины Юрия Луценко, которую Кузьмин считает началом «обратного отчета власти Зеленского». Депутат Рады предложил обратить внимание на несколько недавних событий, первым из которых он назвал пресс-конференцию Турчинова и Луценко, последующее за ней — нападение радикалов на резиденцию Зеленского. Кузьмин выразил уверенность, что следующим шагом будет «бутафорский сбор подписей фракции [бывшего президента Украины Петра — ИА REGNUM] Порошенко за создание «тимчасової слідчої комісії» (временно следственной комиссии — ИА REGNUM), которую они провалят».

«После этого они обвинят парламент в недееспособности и потихонечку или даже не потихонечку, а вполне открыто призовут людей выйти на улицы. Я вижу вот такой сценарий», — добавил депутат.

Политик также пришел к выводу, что пресс-конференция Турчинова и Луценко продемонстрировала, что в обществе «существуют группы, готовые силовым путем свергать действующего президента Зеленского», но им нужен для этого повод.

«Этот повод они будут создавать искусственно. И первым шагом является история с «вагнеровцами», которую пытались преподнести на пресс-конференции…как «велику зраду», совершенную президентом Зеленским и его Офисом. Это звенья одной цепи», — подчеркнул Кузьмин.

Следующий вывод, к которому также пришел политик, это то, что в органах государственной власти, в правоохранительных органах, в силовых структурах, в том числе в украинской армии, есть большая группа людей, которые недовольны действующим президентом Украины и которые готовы «присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время».

Читайте также: Турчинов обратился к Зеленскому с призывом начать наступление на Крым

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции бывший секретарь СНБО Александр Турчинов призвал президента Украины Владимира Зеленского начать наступление на Крым.