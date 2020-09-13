Киев, , 07:14 — REGNUM Процесс подготовки к свержению действующего президента Украины Владимира Зеленского командой экс-президента Петра Порошенко начался в стране. Об этом 12 сентября заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала Zik.

По словам Кузьмина, среди представителей государственной власти, правоохранителей, силовиков и военнослужащих есть достаточно большая группа людей, недовольных результатами правления Зеленского. Эта группа граждан готова присоединиться к государственному перевороту в любое время.

Как утверждает Кузьмин, этой группе людей для «легитимизации переворота» нужен лишь повод для перехода к активным действиям по свержению действующего президента Украины. Над созданием условий, ведущих в конечном итоге к государственному перевороту, работает команда предшественника Зеленского, экс-президента Украины Порошенко.

По предположениям Кузьмина, команда Порошенко организует сбор подписей за создание следственной комиссии, которая будет расследовать действия правительства Зеленского, а после провала этой акции последует обвинение в адрес парламента в недееспособности. После этого на улицы будут призваны группы украинского общества, готовые к свержению власти в стране насильственным путём.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович обвинил президента Украины Зеленского в «наглом отношении к своему народу», которое выразилось в циничном лишении права голоса жителей Донбасса.

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