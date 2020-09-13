Чебоксары, , 07:14 — REGNUM В Чувашии в первый день досрочного голосования свой выбор сделали более 19,5%, по итогам двух дней явка прогнозируется на уровне 35%. Обновлённых данных по активности избирателей региональный избирком не опубликовал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В администрации главы республики со ссылкой на главу ЦИК Чувашии Александра Цветкова отмечают, что «активность избирателей, честно сказать, несколько превзошла наши ожидания». В первый день голосования на избирательные участки пришли 19,52% избирателей, или 150 744 человек.

Согласно данным ЦИК Чувашии на 12 сентября, по итогам голосования 11 сентября лидером по явке является Яльчикский район, где выбор сделали 34,52% избирателей. В тройку лидеров также вошли Порецкий и Красноармейский районы, где явка в первый день составила соответственно 34,14% и 33,74%.

Минимальная активность избирателей зарегистрирована в Канаше — 10,75%, низкая явка также отмечена в Шумерле и Алатыре — 12,07% и 12,55% соответственно.

В Чебоксарах в первый день проголосовало 16,8% избирателей

По итогам двух дней региональный ЦИК Чувашии рассчитывает на 35% проголосовавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Чувашии пройдёт основной день голосования на выборах главы республики и в органы местного самоуправления. Всего будет замещено 3,4 тыс. мандатов, в том числе обновятся депутатские корпуса Чебоксар и Новочебоксарска.

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