Челябинск, , 07:02 — REGNUM В Челябинской области за 11 и 12 сентября явка на выборах составила 17,81%. Об этом сообщает облизбирком.

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Всего в голосовании приняли участие 464 199 человек. Среди них свои голоса отдали губернатор Алексей Текслер и глава облизбиркома Сергей Обертас.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы выбирают новый состав Заксобрания и местных депутатов. По данным избирательной комиссии, за два дня серьёзных нарушений не обнаружено.