Петропавловск-Камчатский, , 06:59 — REGNUM На Камчатке в единый день голосования явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 15:00 по местному времени (06:00 мск) составила 32,8%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Активнее всего голосуют жители Пенжинского района — явка на 15:00 составила 81,03%. Самую низкую явку на выборах губернатора показывают жители Петропавловска-Камчатского — проголосовали всего 25,11% избирателей.

В сентябре 2015 года на досрочных выборах губернатора Камчатского края на 15:00 по местному времени явка избирателей составляла 22,56%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области в единый день голосования явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила 62,79%.