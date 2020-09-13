Биробиджан, , 06:51 — REGNUM В Еврейской автономной области в единый день голосования явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 12:00 по местному времени (05:00 мск) составила 62,79%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Самую высокую явку показывают избиратели в Смидовичском районе — 79,58%.

В сентябре 2015 года на выборах губернатора Еврейской АО к полудню явка избирателей была значительно ниже — всего 13,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае в единый день голосования на досрочных выборах губернатора явка избирателей на 12:00 по местному времени (03:00 мск) составила 29,18%.