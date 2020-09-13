Иркутск, , 06:43 — REGNUM В Иркутской области, где сегодня, 13 сентября, проходят досрочные выборы губернатора, обнародованы данные по явке на избирательные участки. По данным на 10:00 она составила 17,5%. Со своим выбором определились 319 517 человек.

Высокую явку демонстрируют жители Катангского (34%), Аларского (30,7%), Баяндаевского (30,38%) районов, Свирска (29,8%), а также Тулунского района (27,6%). Минимальная явка в Усть-Илимске (12,3%), в Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах (12,5% и 12,6% соответственно).

В Братске на участки пришли 12,8%, Иркутске — 15%, Ангарском городском округе — 18,3%.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах главы региона проходит 11−13 сентября. На кресло главы региона претендуют Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС), Михаил Щапов (КПРФ).

Первый день голосования прошёл при большом количестве фейков о якобы произошедших нарушениях.

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