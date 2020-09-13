Калининград, , 06:38 — REGNUM В Калининградской области прошли плановые батальонные тактические учения подразделений соединения морской пехоты Балтийского флота (БФ). Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

В рамках учений, проходивших на морском десантном полигоне Хмелевка, морские пехотинцы отработали тактические действия в обороне и наступлении в светлое и тёмное время суток. В их числе — ведение огня из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, из транспортно-боевого вертолёта Ми-8, и последующее десантирование с высоты 2−3 м в полном боевом снаряжении.

Уже на земле бойцы морской пехоты выполнили боевые стрельбы из всех видов вооружения подразделения, включая стрелковое оружие, вооружения бронетранспортёров БТР-82А и самоходных артиллерийских установок «Нона».

Всего в батальонных учениях было задействовано более 500 военнослужащих, около 50 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские войска после учений в районе Гродно возвращены в места постоянной дислокации. По словам министра обороны республики Виктора Хренина, минобороны продолжает «адекватно реагировать на происходящее на нашей государственной границе».

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