Магадан, Магаданская область, , 06:04 — REGNUM В Магаданской области за два дня на выборах депутатов разных уровней Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) нарушений не зафиксировала, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Ассоциации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Читайте также: В ЕАО к 10:00 явка избирателей на выборах губернатора составила 59%

НОМ выставила на избирательные участки Колымы 35 своих представителей, которые в том числе наблюдают за соблюдением санитарных норм, выдаются ли голосующим средства индивидуальной защиты.

«Кроме того, мы следим за нарушениями и выявляем их на ранних этапах. Магаданская область у нас особенный регион, который зарекомендовал себя стабильностью во время выборов. У нас нет фальсификаций или вбросов бюллетеней. Избирательный процесс организован на высоком уровне. За эти два дня голосования нарушений не выявлено», — рассказала один из наблюдателей Дарья Малиевская.

Второй представитель Ассоциации Волдимарс Карклинш добавил, что очевидны позитивные тенденции в доступности выборного процесса в России. По его словам, кандидатами в депутаты идут много молодых людей до 30 лет. В их числе студентка с четвертого курса, молодые учителя, IT-специалисты и другие.

НОМ реализует проект «Карта сообщений» на собственном сайте и с 11 сентября из Колымы поступило всего четыре сообщения и все позитивные.

Волдимарс Карклинш, добавил, что сомневаться в легитимности «придомового голосования» не стоит. Урны надёжно запечатаны и имеют несколько степеней защиты. Бюллетени регистрируются в комплексе обработки избирательных бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области явка избирателей на досрочных выборах губернатора к 10:00 13 сентября составила 59,49%.