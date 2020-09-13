Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи с решением Демократической партии назначить кандидатом американского экс-вице-президента Джо Байдена. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News

Трамп добавил, что Байдену удалось получить право выдвинуться от демократов на выборах благодаря выбыванию из гонки сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. При этом американский лидер подчеркнул, что не переживает перед дебатами со своим конкурентом.

Трамп отметил, что Байден зачастую говорит несвязные вещи. По мнению президента США, на это влияют лекарства, которые якобы употребляет кандидат от Демпартии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-президент США Джо Байден пообещал оперативно сообщать о состоянии своего здоровья в случае избрания президентом страны. При этом опрос, проведенный ранее телеканалом CNBC, показал, что большинство американских избирателей не считают «душевно здоровыми» ни Байдена, ни Трампа.

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