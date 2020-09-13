Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Технологии для блокировки сайтов в Белоруссии во время президентских выборов властям страны якобы предоставляла американская компания Sandvine. Об этом 13 сентября сообщает Bloomberg.

Ссылаясь на свои источники, Bloomberg утверждает, что представители американской компании доставили необходимое оборудование властям Белоруссии после личной встречи с официальными лицами страны. Отмечается, что благодаря технологиям Deep Packet Inspection, которые были предоставлены в распоряжение Минска, возможно отфильтровать около 40% трафика. Подобное оборудование нередко используется для борьбы с терроризмом и распространением порнографии.

По данным Bloomberg, компания Sandvine сотрудничает с властями Белоруссии уже на протяжении как минимум года. Технический директор Sandvine Александр Хаванг, в свою очередь, сообщил, что оборудование компании может быть использовано Минском для блокировки веб-сайтов и мессенджеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке в Белоруссии счетов IT-компании PandaDoc, которая занимается разработкой продуктов электронного документооборота.

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